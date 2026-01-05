Συνελήφθησαν 2 διακινητές από αστυνομικούς των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Σουφλίου

Συνελήφθησαν προχθες (3-1-2026) σε οικισμούς του Έβρου, από αστυνομικούς των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο -2- αλλοδαποί διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τρεις -3- μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά -7- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Σουφλίου.