Συνελήφθησαν 2 διακινητές από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας

Συνελήφθησαν την 7-2-2026 σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς της Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, δύο -2- αλλοδαποί διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας πέντε -5- μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά -7- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.