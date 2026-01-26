Συνελήφθησαν 2 άτομα στην Κατερίνη για ναρκωτικά

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, συνελήφθησαν στις 23 Ιανουαρίου 2026 το μεσημέρι στην Κατερίνη, 2 ημεδαποί άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Στην πρώτη περίπτωση, σε έρευνα που έγινε σε οικία ημεδαπού άνδρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- ένα βάζο και μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 250,2 γραμμαρίων,
- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ,
- 1 κινητό τηλέφωνο και
- κενές νάιλον συσκευασίες.
Στη δεύτερη περίπτωση, σε έρευνα που έγινε σε οικία ημεδαπού άνδρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 11 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 19,8 γραμμαρίων,
- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- το χρηματικό ποσό των 1.060 ευρώ και
- 1 κινητό τηλέφωνο
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.