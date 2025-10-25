Συνελήφθησαν 2 άτομα στη Χίο, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, χθες (24-10-2025) στη Χίο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, δύο (2) άτομα - ημεδαποί (28χρονος και 25χρονος), κατηγορούμενοι κατά περίπτωση, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, οι δύο προαναφερόμενοι ημεδαποί, εντοπίστηκαν να κινούνται σε δημοτική οδό, με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονος και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο τελευταίος, στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από αρμόδια αρχή, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης

Σε έρευνες που ακολούθησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και λιμενικού σκύλου, σε χώρους οικιών όπου διαμένει και χρησιμοποιεί ο 28χρονος στη Χίο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), βάρους -2.701- γραμμαρίων περίπου,

-2- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, βάρους -1.004- γραμμαρίων περίπου,

-5- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», βάρους -488- γραμμαρίων περίπου,

-99- ναρκωτικά χάπια,

αεροβόλο όπλο (ρέπλικα) και μεταλλικά σφαιρίδια,

-21- φυσίγγια πυροβόλου όπλου,

το χρηματικό ποσό των -39.303- ευρώ,

-2- κινητά τηλέφωνα και

ζυγαριά ακριβείας.

Βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν, -2- συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), βάρους -1.049- γραμμαρίων περίπου, κρυμμένες σε εσωτερικό χώρο έτερου Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου του 28χρονου.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι, οι δύο προαναφερόμενοι δράστες κατείχαν από κοινού τις παραπάνω ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής, ενώ εκτιμάται ότι από την πώλησή τους θα αποκόμιζαν παράνομο οικονομικό όφελος, που ανέρχεται στις -200.000- ευρώ περίπου.

Κατασχέθηκαν ακόμη, -2- κινητά τηλέφωνα που είχαν στην κατοχή τους οι συλληφθέντες, αλλά και το προαναφερόμενο όχημα του 28χρονου, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες, ως μέσο τέλεσης έκνομων ενεργειών.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.