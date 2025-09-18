Συνελήφθησαν 2 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, συνελήφθησαν στις 15-09-2025 το πρωί σε περιοχή της δυτικής Φθιώτιδας, δύο ημεδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, οι ανωτέρω κατηγορούνται επίσης, κατά περίπτωση, για κλοπή τροχοφόρου, κλοπή κυνηγετικού όπλου από οικία και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, έπειτα από νομότυπη έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικοί σε οικία, στην οποία εντοπίστηκαν οι δύο συλληφθέντες, βρέθηκε καταρχάς και κατασχέθηκε ένα αποσυναρμολογημένο αγροτικό όχημα, με προσφάτως, όπως διαπιστώθηκε, αποξεσμένο τον αριθμό πλαισίου.

Όπως προέκυψε, επρόκειτο για ένα κλεμμένο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, το οποίο είχε αφαιρεθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 11-09-2025, από περιοχή της Λαμίας.

Για την ανωτέρω κλοπή τροχοφόρου, κατηγορείται ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων, καθώς και τρεις ακόμη ημεδαποί συνεργοί του, οι οποίοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Το κλεμμένο όχημα αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Επιπλέον, κατά την έρευνα στην προαναφερόμενη οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά πέντε (5) κυνηγετικά όπλα, εκ των οποίων το ένα ήταν κλεμμένο, καθώς, όπως προέκυψε, είχε αφαιρεθεί απογευματινές ώρες της 30-03-2025, μετά από παραβίαση οικίας περιοχής της Λαμίας.

Όσον αφορά για τα υπόλοιπα τέσσερα κυνηγετικά όπλα, τα δύο ανήκαν σε συγγενικό πρόσωπο των δύο συλληφθέντων και η άδεια κατοχής τους είχε λήξει, για το τρίτο επίσης δεν υπήρχε άδεια κατοχής και ο τρόπος κτήσης του διερευνάται, ενώ μόνο για το τέταρτο υπήρχε νόμιμη άδεια κατοχής.

Στην οικία που διενεργήθηκε η έρευνα, βρέθηκαν και ομοίως κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου με τη γεμιστήρα του, καθώς και -30- φυσίγγια κρότου.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε ακόμη ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο, όπως προέκυψε χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη της κλοπής του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου.

Την προανάκριση διενήργησε με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.