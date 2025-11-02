Συνελήφθησαν 2 άτομα για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων

Συνελήφθησαν, προχθες (30-10-2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Φθιώτιδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, δύο (2) ημεδαποί, για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους, καθώς και σε χώρο απόκρυψης (καβάτζα) με πυκνή βλάστηση, πλησίον αυτής, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-38,3- γραμμάρια κοκαΐνης, εντός δύο αυτοσχέδιων συσκευασιών,

-182- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, εντός έξι αυτοσχέδιων συσκευασιών,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-112,5- γραμμάρια λευκής ουσίας, άγνωστης χημικής σύστασης, εντός αυτοσχέδιας συσκευασίας,

το χρηματικό ποσό των -510- ευρώ,

αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, αναμεμειγμένο με καπνό και δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, άνευ ιατρικής συνταγής,

πλήθος νάιλον και χάρτινων περιτυλιγμάτων, πρόσφορων για την συσκευασία των ναρκωτικών,

φορητός πομποδέκτης (ασύρματος),

-12 φυσίγγια πυροβόλου όπλου (πιστολιού),

-2- αναδιπλούμενα μαχαίρια (σουγιάδες), καθώς και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.