Συνελήφθησαν 2 άτομα για εισαγωγή ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, 18 Νοεμβρίου 2025, δύο ημεδαποί (21 ετών), μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.

Προηγήθηκε εντοπισμός ταχυδρομικού δέματος από υπαλλήλους του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -530- γραμμαρίων, προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Ακολούθως, μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η διενέργεια «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι κατά την παραλαβή του δέματος.

Από τις περαιτέρω έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες καθώς και από σωματικές έρευνες, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

τρεις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -354,29- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-13- πλαστικά μπουκαλάκια με ποσότητες άγνωστης υγρής ουσίας, μωβ και μπλε χρώματος,

-1.400- ευρώ και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Οι ποσότητες που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.