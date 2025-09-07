Συνελήφθησαν 2 άτομα για εισαγωγή, μέσω ταχυδρομικού δέματος, 62 κιλών κάνναβης

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, -2- ημεδαποί, ηλικίας 27 και 22 ετών, οι οποίοι εισήγαγαν ταχυδρομικά από τον Καναδά -120- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -62- κιλών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, στην οποία περιλαμβάνονται ακόμα -4- άτομα.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών εντοπίσθηκε σε αποθήκη εταιρείας σε περιοχή της Αττικής ξυλοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 120- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -62- κιλών.

Ακολούθως, μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης του ταχυδρομικού δέματος κατά την οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αποπειράθηκαν να παραλάβουν από εταιρείας ταχυμεταφορών και για λογαριασμό των συγκατηγορουμένων τους το ανωτέρω ξυλοκιβώτιο.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -62- κιλών,

το χρηματικό ποσό των -675- ευρώ,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για διάφορα αδικήματα.

Ο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.