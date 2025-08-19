Συνελήφθησαν 2 άτομα για διακίνηση, κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών

Συνελήφθησαν στις16 Αυγούστου 2025 το βράδυ σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, 2 ημεδαποί άνδρες, για διακίνηση, κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι άνδρες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου να επιβαίνουν σε όχημα και στη κατοχή ενός εξ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 17,4 γραμμαρίων.

Επιπλέον σε οικία που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών «καβάτζα» σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε να αποκρύπτει:

2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 960 γραμμαρίων,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα κάνναβης και

1 κινητό τηλέφωνο.

Από την κατοχή του δεύτερου άνδρα κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.