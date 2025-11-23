Συνελήφθησαν 2 άτομα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθησαν προχθες (21 Νοεμβρίου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, 2 ημεδαποί άνδρες, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο ένας από τους προαναφερόμενους ημεδαπούς άνδρες να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και αντιλαμβανόμενος την παρουσία των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Από την οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε προσωρινά και ο δεύτερος ημεδαπός άνδρας, κατασχέθηκαν:

13 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 29,2 γραμμαρίων,

12 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 396,1 γραμμαρίων,

2 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 4,1 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 24 γραμμαρίων,

1 πλαστικό φιαλίδιο με υγρή μεθαδόνη βάρους 40 γραμμαρίων,

27,5 ναρκωτικά δισκία και

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Επίσης κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 2.420 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.