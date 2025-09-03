Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί στη Λέσβο, κατηγορούμενοι για διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια

Συνελήφθησαν, προχθες (01-09-2025) στη Λέσβο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, με την ουσιαστική συνδρομή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, -2- αλλοδαποί (26χρονος και 28χρονος), κατηγορούμενοι για διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρώτες πρωινές ώρες στις 31-08-2025, ο 28χρονος επιβαίνοντας ως χειριστής σε λέμβο η οποία απέπλευσε από τα τουρκικά παράλια, με τη συνδρομή του 26χρονου, που του παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες κατά την πλοήγηση της λέμβου, διευκόλυναν την παράνομη μεταφορά -30- υπηκόων τρίτων χωρών στη νήσο Λέσβο, από μη θεσμοθετημένο σημείο και χωρίς να υποβληθούν στον προβλεπόμενο έλεγχο, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος των -30- αλλοδαπών μεταναστών, για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το προανακριτικό έργο για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.