Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και αποδοχής-διάθεσης προϊόντων εγκλήματος

Συνελήφθηκαν προχθες (17.08.2025) το απόγευμα στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου δυο αλλοδαποί (21χρονος και 24χρονος) κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και της αποδοχής-διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες προχθες (17.08.2025) άγνωστοι αφαίρεσαν από σταθμευμένο όχημα ημεδαπού σε περιοχή του Ηρακλείου τσάντα που περιείχε προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ .

Διαβάστε επίσης

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν -2- αλλοδαποί οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα τα οποία και αποδόθηκαν στον κάτοχό τους.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.