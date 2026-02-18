Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας

Συνελήφθησαν χθες (17-02-2026) το βράδυ, σε περιοχή της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 25 και 33 ετών, οι οποίοι μετέφεραν από κοινού παράνομα με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, έναν 30χρονο αλλοδαπό.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, εντοπίστηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, σε περιοχή της Φλώρινας, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 25χρονο και συνοδηγό τον 33χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν παράνομα προς το εσωτερικό της χώρας έναν 30χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε προηγουμένως εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι, ο 33χρονος αφού είχε διευκολύνει νωρίτερα την πεζή παράνομη είσοδο του 30χρονου από μη νομοθετημένο σημείο των Ελληνοαλβανικών συνόρων στη χώρα μας, ακολούθως αμφότεροι επιβιβάστηκαν στο προαναφερόμενο όχημα που τους ανέμενε πλησίον του τελωνείου Κρυσταλλοπηγής.

Συνεχιζόμενης της έρευνας προέκυψε ότι, σε βάρος του 30χρονου εκκρεμούσε το διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης εισόδου σε έδαφος Schengen.

Κατασχέθηκαν, το ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, -3- κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των -1.250- ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στoν κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.