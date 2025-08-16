Συνελήφθησαν 17 άτομα στη Μήλο

Συνελήφθησαν την Τρίτη (12 Αυγούστου 2025) στη Μήλο, δεκαεπτά ημεδαποί ηλικίας από 42 έως 66 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ρύπανση-υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομη χωματερή και υπό την εποπτεία Εισαγγελέα προχθές μεσημεριανές ώρες, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου μετέβησαν στη θέση Φρυλίγκος Μήλου όπου εντόπισαν έξι απορριμματοφόρα οχήματα με δεκαπέντε επιβαίνοντα πρόσωπα να προβαίνουν σε ενέργειες απόθεσης στερεών αστικών αποβλήτων σε σημείο εκτός του οριοθετημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).

Άμεσα τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μήλου και της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι διαπιστώσαν απόθεση αποβλήτων στο επίμαχο σημείο που υποβαθμίζει και ρυπαίνει το περιβάλλον.

Από τα δεδομένα της υπόθεσης προέκυψαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση-ανακύκλωση κλπ αποβλήτων και έως τούτου τα -15- άτομα, καθώς και -2- εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνελήφθησαν.