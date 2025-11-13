Συνελήφθησαν 14 άτομα από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης και Ξάνθης

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως και 11-11-2025 σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης και Ξάνθης, δεκατέσσερα -14- άτομα, εκ των οποίων έξι ημεδαποί και οχτώ αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν εννέα ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, σε μία περίπτωση, την 9-11-2025 στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Δράμας, αστυνομικοί της εν λόγω Υπηρεσίας συνέλαβαν έξι αλλοδαπούς, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν εντόπισαν επιμελώς κρυμμένη ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων ναρκωτικής ουσίας «Μπονσάι» συνολικού βάρους -35,28- γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Επιπλέον, σε οκτώ ακόμη περιπτώσεις, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης και Δράμας πραγματοποίησαν ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν αντίστοιχα δύο ημεδαπούς σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό σε περιοχές της Καβάλας, δύο ημεδαπούς σε περιοχές της Ροδόπης, έναν ημεδαπό σε οικισμό της Ξάνθης και έναν αλλοδαπό στη Δράμα, διότι εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά από δύο οικίες, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και την κατοχή τους κατά περίπτωση ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -38,74- γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης βάρους -10,13- γραμμαρίων, μικροποσότητα ηρωίνης και δύο τσιγάρα κάνναβης.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις εννιά υποθέσεις ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής και Ξάνθης.