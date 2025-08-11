Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων

Συνελήφθη προχθες (09-08-2025) αργά το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ και καπνικά προϊόντα, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε ο κατηγορούμενος, ως υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, είχε προβεί στην πώληση αλκοολούχου ποτού καθώς και καπνικού προϊόντος (ναργιλέ) σε ανήλικο.

Από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.