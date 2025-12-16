Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου

Συνελήφθη προχθες (14 Δεκεμβρίου 2025) στη Λέρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, ένας ημεδαπός, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εφαρμογής επιχειρησιακού σχεδιασμού στοχευμένων δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, προχθες πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομικός έλεγχος σε κατάστημα που διαχειριζόταν ο κατηγορούμενος, όπου διαπιστώθηκε διάθεση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικη.