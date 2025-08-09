Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Πρέβεζας

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν προχθες (7-08-2025) αργά το βράδυ αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ, εντοπίστηκε και συνελήφθη ημεδαπός ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Πρέβεζα καθώς όπως προέκυψε, είχε διαθέσει σε ανήλικη ποτό.

Ο συλληφθείς θα οδηγήθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.