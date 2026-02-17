Συνελήφθη τραγουδίστρια στο Κολωνάκι - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στις 4:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο Κολωνάκι, με αποτέλεσμα τη σύλληψη μιας 36χρονης οδηγού που φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Ξανθίππου, όταν το όχημα που οδηγούσε η τραγουδίστρια κινούνταν από την οδό Κλεομένους προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, προκαλώντας καραμπόλα, από την οποία υπέστησαν ζημιές ακόμη τέσσερα οχήματα.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο υπέβαλαν την οδηγό σε αλκοτέστ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στην πρώτη μέτρηση η ένδειξη έδειξε 0,78 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, ενώ στη δεύτερη αλκοολομέτρηση το ποσοστό ανήλθε σε 0,83 mg/l.

Η 36χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πηγή: newsbomb.gr