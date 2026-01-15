PoliceNET of Greece logo
Συνελήφθη στη Κω 51χρονος διωκόμενος

22:14 | 15/01/2026

Συνελήφθη προχθες (13 Ιανουαρίου 2026) το απόγευμα στην Κω, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ένας 51χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης -15- ετών, -4- μηνών και χρηματική ποινή -41.000- για διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτης χώρας εκ κερδοσκοπίας, παράνομη επανείσοδο στην χώρα και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

