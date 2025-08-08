Συνελήφθη πολίτης που άρπαξε πυροσβεστικό όχημα να σβήσει τη φωτιά

Αναστάτωση και ένταση επικράτησε από τις πρώτες στιγμές της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Χελιδονίου και άμεσα έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολίτης φέρεται να προχώρησε σε μια ακραία και επικίνδυνη ενέργεια, αφαιρώντας πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του.

Διαβάστε επίσης

Ο άνδρας, φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του

Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πολίτης συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.

Γιάννης Σπυρούνης

Πηγή: ilialive.gr