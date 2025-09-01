Συνελήφθη πλοίαρχος

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Μαντουδίου ενημερώθηκαν ότι ένα φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο σημαίας Μπαρμπάντος, είχε επικαθήσει σε αμμώδη αβαθή κατά τη διαδικασία προετοιμασίας απόπλου, στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Μαντουδίου.

Το πλοίο επρόκειτο να αποπλεύσει με προορισμό την Ιρλανδία έμφορτο με 5.002 μετρικούς τόνους λευκόλιθο, με δεκατρία (13) άτομα πλήρωμα.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων, ούτε εισροή υδάτων στο πλοίο, ενώ προκλήθηκαν εκδορές μικρής έκτασης στην προβλήτα.

Από το Λιμενικό Σταθμό Μαντουδίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 34χρονος αλλοδαπός Πλοίαρχος (υπήκοος Τουρκίας) του Φ/Γ για παράβαση του άρθρου 277 Π.Κ. ¨Πρόκληση ναυαγίου¨ και του άρθρου 378 Π.Κ. ¨Φθορά ξένης περιουσίας¨, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.