Συνελήφθη οδηγός ταξί

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 24-2-2026 στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α./Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. 59χρονος ημεδαπός οδηγός ταξί που εισέπραξε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες τουλάχιστον -56- φορές έχοντας θέσει παρανόμως στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ο 59χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε να κινείται στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλέπεται για την κίνηση κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Από περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι τις τελευταίες -5- ημέρες, ο 59χρονος είχε θέσει διπλή ταρίφα αντί για μονή τουλάχιστον -56- φορές εισπράττοντας υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.