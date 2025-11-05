Συνελήφθη με πιστόλι, γεμιστήρα και φυσίγγια

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα, 37χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος να κατέχει εντός σακιδίου σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, ένα πιστόλι με γεμιστήρα με -10- φυσίγγια, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Επιπλέον, κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα, καθώς και -2- κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος είχε κατηγορηθεί το 2024 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονταν σε εκβιάσεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.