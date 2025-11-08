Συνελήφθη λιμενικός από τους «αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ

Σε σύλληψη ενός αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος στον Βόλο οδήγησαν πριν από λίγο εντατικές και υπό μυστικότητα έρευνες του σώματος των «Αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Καταγγελίες που έφτασαν στο Σώμα της ΕΛΑΣ ήθελαν ο λιμενικός να έχει ερωτικές επαφές με ανήλικους Ρομά, με τους οποίους έδινε ραντεβού, μετά από συμφωνία αμοιβής.

Πληροφορίες του taxydromos.gr αναφέρουν ότι τα δύο τουλάχιστον τελευταία 24ωρα, στον Βόλο έγινε «απόβαση» πολυπληθούς ομάδας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ –περίπου 20 άτομα- και υπό μυστικότητα ερευνούσαν εξονυχιστικά τις σοβαρές καταγγελίες, έχοντας υπό διακριτική επιτήρηση τον λιμενικό, ο οποίος ονοματιζόταν στις καταγγελίες.

Οι πληροφορίες θέλουν ο εν ενεργεία λιμενικός προσέγγιζε ανήλικα παιδιά Ρομά και φέρεται να τους έδινε χρηματικό ποσό, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αρρωστημένες σεξουαλικές ορέξεις του.

Νωρίτερα σήμερα, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψή του με την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών ορισμένα από τα φερόμενα ανήλικα θύματά του επιβεβαίωσαν το αληθές όσων καταγγέλθηκαν.

Ο λιμενικός, ο οποίος κρατείται, θα οδηγηθεί αύριο στον Εισαγγελέα Βόλου, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν ανοιχτές για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.