Συνελήφθη κυβερνήτης επιβατηγού – τουριστικού σκάφους

Τις μεσημβρινές ώρες χτες, συνελήφθη από στελέχη του Λιμεναρχείου Λευκάδας ο Κυβερνήτης ενός επιβατηγού – τουριστικού (Ε/Γ – Τ/Ρ) σκάφους, για παράβαση των άρθρων 44, 45, 180 και 235 του Ν.Δ. 187/73 (υπεράριθμοι επιβάτες).

Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια καταμέτρησης επιβατών στο λιμάνι του Αγίου Νικήτα Λευκάδας, διαπιστώθηκε ότι στο Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος επέβαιναν είκοσι έξι (26) επιβάτες, αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των είκοσι πέντε (25), σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) του σκάφους.

Από το Λιμεναρχείο Λευκάδας, που διενεργεί την προανάκριση, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.