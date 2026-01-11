Συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία στην Τουρκία

Καταζητούμενος για δολοφονία στην Τουρκία συνελήφθη στην Ελλάδα από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.

Πρόκειται για έναν 35χρονο αλλοδαπό, στερούμενο νομιμοποιητικών εγγράφων, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε εντολή προσωρινής συλλήψεως της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης καθόσον διώκεται με ένταλμα σύλληψης του 1ου Ανώτατου Δικαστηρίου Εγκλημάτων του Σιλιβρί Τουρκίας προκειμένου να δικαστεί για προμελετημένη δολοφονία, σκόπιμη δολοφονία, αγορά, μεταφορά ή κατοχή πυροβόλων όπλων και σφαιρών χωρίς άδεια, πράξεις επίσης αξιόποινες και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία.