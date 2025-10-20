Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Ιωάννινα

Συνελήφθη προχθες (18-10-2025) αργά το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κοινών ελέγχων με κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ, διαπιστώθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του συλληφθέντος, ότι είχαν διατεθεί σε (3) ανηλίκους αλκοολούχα ποτά.

Από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα (συνολικού ύψους -3.000- ευρώ), ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.