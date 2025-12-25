Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν προχθες (23-12-2025) αργά το βράδυ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ, εντοπίστηκε και συνελήφθη ημεδαπός ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς διαπιστώθηκε η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από δύο ανήλικους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.