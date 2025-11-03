Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Συνελήφθη προχθες (01-11-2025) αργά το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο σε κατάστημα ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, διαπιστώθηκε ότι είχε διατεθεί αλκοολούχο ποτό σε δύο ανηλίκους.

Από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκαν το προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.