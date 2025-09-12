Συνελήφθη γυναίκα στα Ιωάννινα

Συνελήφθη προχθες (10-09-2025) το μεσημέρι στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, άγνωστοι συνεργοί της κατηγορούμενης, γυναίκα και άνδρας, τηλεφώνησαν σε ημεδαπό, προσποιούμενοι η μεν γυναίκα τη σύζυγό του, ο δε άντρας τον λογιστή της και προσπάθησαν να τον πείσουν ότι είναι δικαιούχος επιστροφής φόρου, την οποία θα λάμβανε αν πρώτα επιδείκνυε προς φωτογράφιση σε συνεργάτιδα του λογιστή χρήματα και χρυσαφικά.

Διαβάστε επίσης

Ο ημεδαπός συμφώνησε, πλην όμως αντιλαμβανόμενος τη σε βάρος του απόπειρα εξαπάτησης, ειδοποίησε την αστυνομία και οι αστυνομικοί που προσέτρεξαν στο σημείο του ραντεβού εντόπισαν και συνέλαβαν την κατηγορούμενη, η οποία θα παραλάμβανε τα τιμαλφή.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.