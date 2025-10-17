Συνελήφθη γυναίκα για σωρεία διωκτικών εγγράφων

Συνελήφθη βραδινές ώρες προχθες (15.10.2025) στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπή, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσαν σωρεία διωκτικών εγγράφων για εγκλήματα κατά τις ιδιοκτησίας και ειδικότερα:

απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων με ποινή κάθειρξης -6- ετών, για ληστεία,

απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων με ποινή κάθειρξης -5- ετών και -2- μηνών και χρηματική ποινή (1500) ευρώ, για διακεκριμένη κλοπή και εξύβριση,

ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κέρκυραςγια διακεκριμένη κλοπή και κλοπή και

απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων με ποινή φυλάκισης -6- μηνών για κλοπή.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.