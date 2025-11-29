Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας

Συνελήφθησαν από την Τροχαία δύο οδηγοί αυτοκινήτων οι οποίοι κατελήφθησαν να κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι με αυτοκίνητα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είχαν υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Στην μία περίπτωση κατελήφθη 56χρονος γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων να τρέχει με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα επί της Λ. Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη στο ύψος του ΣΕΠΑ, υπερβαίνοντας το όριο κατά 146 χλμ./ώρα και ένας 38χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Ραφήνα με ταχύτητα 179 χλμ./ώρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ρεπορτάζ: Θοδωρής Παναγιωτίδης

Πηγή: ertnews.gr