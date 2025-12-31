Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω άντρας, για απόπειρα κλοπής από επιχείρηση

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ημεδαπός, προχθες (29-12-2025) αργά το βράδυ στη Χαλκίδα, από αστυνομικούς της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, για διάπραξη κλοπών κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα ο συλληφθείς, από κοινού με έναν ακόμη συνεργό του, τα στοιχεία ταυτότητας του οποίου διερευνώνται, εισήλθαν σε αύλειο χώρο εγκαταστάσεων επιχείρησης, με σκοπό την κλοπή, ωστόσο η πράξη τους έγινε αντιληπτή και ο ανωτέρω συνελήφθη από τους προστρέξαντες αστυνομικούς.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάσθηκε μία κλοπή, στην οποία ενέχεται ο συλληφθείς και διαπράχθηκε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, από την ίδια επιχείρηση, όπου από τον αύλειο χώρο αυτής, αφαιρέθηκαν -4- μπαταρίες από σταθμευμένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα, καθώς και διάφορα αντικείμενα και προϊόντα.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.