Συνελήφθη ένα άτομο στην Ημαθία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη προχθες (10 Νοεμβρίου 2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε στην οικία του από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη , συνολικού βάρους 825,3 γραμμαρίων ,

, συνολικού βάρους , 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 230 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.