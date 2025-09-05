Συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Συνελήφθη χτες (4 Σεπτεμβρίου 2025) τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς, ένας αλλοδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας αλλοδαπός συνεργός του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι άνδρες ενεργώντας μαζί με άγνωστο συνεργό τους, παραβίασαν καρότσα φορτηγού σε μεθοριακή περιοχή του Κιλκίς και στη συνέχεια επιβίβασαν συνολικά 6 αλλοδαπούς, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι.

Επιπλέον εντοπίστηκαν ακόμα 2 αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, τους οποίους με παρόμοιο τρόπο επιδίωκαν να επιβιβάσουν σε φορτηγό όχημα.

Κατά τη στιγμή της σύλληψης ο αλλοδαπός άνδρας αντιστάθηκε με σκοπό να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 70 ευρώ. Στον χώρο βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κόφτης μετάλλων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.