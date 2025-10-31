Συνελήφθη ένα άτομο για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη προχθες (29 Οκτωβρίου 2025) το βράδυ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας αλλοδαπός άνδρας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 65 γραμμαρίων.

Επιπλέον, στην οικία του διαπιστώθηκε να αποκρύπτει:

16 μικροδέματα («φιξάκια») με κοκαΐνη , συνολικού βάρους 13,89 γραμμαρίων,

, συνολικού βάρους 13,89 γραμμαρίων, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

1 συσκευασία με άγνωστη λευκή σκόνη βάρους 45 γραμμαρίων,

τα οποία και κατασχέθηκαν.

Κατασχέθηκαν και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.