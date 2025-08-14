Συνελήφθη ένα άτομο για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, συνελήφθη προχθες (12 Αυγούστου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένας ημεδαπός άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε και σε έρευνα που έγινε σε χώρο που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 113,7 γραμμαρίων.

Διαβάστε επίσης

Επίσης από την κατοχή του κατασχέθηκαν 1 κινητό τηλέφωνο και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.