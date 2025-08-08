Συνελήφθη ένα άτομο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, συνελήφθη προχθες (6 Αυγούστου 2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Κιλκίς, ένας ημεδαπός άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε να αποκρύπτει σε αποθήκη στην οικία του:

9 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη , συνολικού βάρους 706 γραμμαρίων,

, συνολικού βάρους 706 γραμμαρίων, 12 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη , συνολικού βάρους 331,7 γραμμαρίων,

, συνολικού βάρους 331,7 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 61 γραμμάριων και

συνολικού βάρους 61 γραμμάριων και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης, από την κατοχή του κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.