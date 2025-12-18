Συνελήφθη δραπέτης

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, τις μεσημβρινές έως βραδινές ώρες χθες (17-12-2025), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, κατά τους οποίους:

Ελέγχθηκαν (89) άτομα και (6) οχήματα,

Προσήχθησαν (9) άτομα και

Συνελήφθη (1) άτομο για το αδίκημα της απόδρασης. Πρόκειται για 25χρονο αλλοδαπό, ο οποίος, όπως προέκυψε κατά τον διενεργούμενο έλεγχο, προ δέκα ημερών περίπου δεν εμφανίστηκε σε καθιερωμένο υποχρεωτικό προσκλητήριο Σωφρονιστικού Καταστήματος του οποίου ήταν κρατούμενος, ενώ ουδέποτε του είχε χορηγηθεί οποιαδήποτε άδεια και έκτοτε αναζητείται.

Παρόμοιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές.