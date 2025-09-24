Συνελήφθη διακινητής από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων

Συνελήφθη προχθες (22-9-2025) το απόγευμα σε οικισμό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τρεις -3- μη νόμιμους μετανάστες.

Διαβάστε επίσης

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και τράπηκε πεζός σε φυγή, πλην όμως εντοπίστηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων και συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστάδας.