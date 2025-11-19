Συνελήφθη διακινητής από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου

Συνελήφθη προχθες (17-11-2025) το πρωί στο Διδυμότειχο Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Διαβάστε επίσης

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.