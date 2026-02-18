Συνελήφθη Αρχιφύλακας φυλακών

Συνελήφθη ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού μετά από σχετικό ένταλμα που εξέδωσε ο ανακριτής για συνέργεια στην δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη, απο Βούλγαρο βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι αργά το απόγευμα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο 43χρονος έπεσε νεκρός μετά από δύο σφαίρες που δέχθηκε στο κεφάλι από Βούλγαρο ισοβίτη μέσα στο αρχιφυλακείο του σωφρονιστικού καταστήματος. Παρόντες εκείνη την ώρα στο περισταστικό ήταν εκτός από τον δράστη και το θύμα, ο αρχιφύλακας, καθώς και ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκαν οι παρόντες στο έγκλημα ο Έλληνας κρατούμενος εισέβαλε με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών. Τότε όμως ο Βούλγαρος όρμησε στον Έλληνα ισοβίτη, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ανακριτής δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του αρχιφύλακα ότι ο Βούλγαρος αφόπλισε το θύμα και το πυροβόλησε για να τον σώσει.