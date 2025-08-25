Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης 24χρονος που διέπραττε ληστείες

Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 19-8-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, 24χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 24χρονος βραδινές ώρες της 18-8-2025 με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από υπάλληλο μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθώς και καταγεγραμμένων ληστειών σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε απογευματινές ώρες της 19-8-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψή του φορούσε υποδήματα τα οποία έφερε και κατά την ανωτέρω εγκληματική πράξη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο 24χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης σε -3- περιπτώσεις ληστειών σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.