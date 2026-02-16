Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης 60χρονος για ναρκωτικά και όπλα

Συνελήφθη χθες (15-02-2026) τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 60χρονος ημεδαπός, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε έρευνα από προαναφερόμενους αστυνομικούς στην οικία του 60χρονου ημεδαπού, σε περιοχή της Κοζάνης όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -27,7- γραμμαρίων,

-1- περίστροφο και

-3- φυσίγγια.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.