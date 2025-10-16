Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς ένα άτομο για ναρκωτικά

Συνελήφθη προχθες (14 Οκτωβρίου 2025) το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας ημεδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 782 γραμμαρίων.

Επίσης σε χώρο της οικίας εντοπίστηκαν προς ξήρανση φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 802 γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.