Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου 38χρονος για διακίνηση ηρωίνης

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνελήφθη, πρωινές ώρες της 12-10-2025 στην περιοχή του Ασπροπύργου, 38χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου, πρωινές ώρες της 12-10-2025, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., εντοπίστηκε εντός κρύπτης στην τοιχοποιία, νάιλον σακούλα εμπεριέχουσα -193- γραμμ. ηρωίνης σε βραχώδη μορφή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.