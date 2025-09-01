Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου 26χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνελήφθη πρωινές ώρες της 29-8-2025 στην περιοχή του Ασπροπύργου, 26χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου αναφορικά με άτομο το οποίο εργάζεται ως διανομέας με δίκυκλο και διακινεί ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή του Ασπροπύργου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σε έλεγχο της οικίας του από ανωτέρω αστυνομικούς, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-68,4- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης διαχωρισμένα σε πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -278- ευρώ καθώς και

δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.