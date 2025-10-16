Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών 38χρονος αλλοδαπός

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 9-10-2025 στην περιοχή της Ομόνοιας, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 38χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων -διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στην οικία, την κατοχή και το όχημα του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-118- νάιλον συσκευασίες εμπεριέχουσες -184,2- γραμμ. κοκαΐνης,

-24,1- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -12.580- ευρώ, καθώς και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Ακόμα, στο εσωτερικό κρύπτης στο ταμπλό αυτοκινήτου του 38χρονου, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα το χρηματικό ποσό των -9.750- ευρώ και -114- νάιλον συσκευασίες εμπεριέχουσες -64,5- γραμμ. κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.