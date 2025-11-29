Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Κοζάνης 32χρονος για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (28-11-2025) μεσημβρινές ώρες στην Κοζάνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 32χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της κατοχής ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 32χρονου, στην Κοζάνη, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους – 7,7 – γραμμαρίων ,

– γραμμαρίων ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, καθαρού βάρους – 0,3 – γραμμαρίων ,

– γραμμαρίων ζυγαριά ακριβείας και

τρίφτης κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.